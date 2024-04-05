Стало известно, на каких условиях НАТО может принять Украину

Представители Североатлантического альянса рассматривают возможность уступок Украиной территорий в обмен на предоставление НАТО гарантий безопасности Киеву, а также вступление страны в военно-политический блок. Об этом пишет итальянская газета Reppublica.

«Сделка по прекращению войны: территории в обмен на безопасность… с гарантией немедленного вступления Украины в НАТО. Эта гипотеза официально не обсуждалась на последнем саммите альянса в Брюсселе», — говорится в сообщении издания.

Как отмечается в сообщении издания, такое развитие событий как вариант урегулирования конфликта на Украине долгое время рассматривается экспертами и политологами. Вариант рассматривается все более пристально на фоне предстоящих президентских выборов в США, где может победить экс-президент Дональд Трамп.

До этого сообщалось, что лидеры стран — членов НАТО не предложат Украине вступить в Североатлантический альянс на июльском саммите по случаю 75-летия военного союза, несмотря на продвижение российской армии и угрозу больших территориальных потерь для Украины.

Ранее американский сенатор заявил, что США и Украина не могут быть вместе в НАТО.