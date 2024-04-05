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Американский сенатор заявил, что США и Украина не могут быть вместе в НАТО

Американский сенатор Ли заявил, что в НАТО могут быть либо США, либо Украина

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Valentyn Ogirenko/Reuters

В НАТО могут быть либо США, либо Украина, но никак не обе страны. Такое мнение в своих социальных сетях выразил американский сенатор Майк Ли.

Политик прокомментировал очередное заявление Энтони Блинкена о том, что Киев станет членом альянса и написал: «В НАТО может быть Украина. Или США. Но не обе». Ли прикрепил к публикации свою ранее написанную статью, в которой всячески критикует включение Украины в члены альянса.

4 апреля глава польского МИД Радослав Сикорский сообщил, что в НАТО договорились о создании «миссии» на Украине. Она будет обучать ВСУ и помогать в «планировании», но не воевать.

До этого дипломат угрожал, что если РФ воспримет это как угрозу и нападет на НАТО, то проиграет, потому что альянс «в 20 раз богаче» и «становится сильнее». В Совфеде говорят, что специалисты НАТО уже на Украине и учат ВСУ, а новая инициатива — всего лишь пыль в глаза.

2 апреля американский профессор Джон Миршаймер выразил мнение, что странам НАТО необходимо полностью прекратить отношения с Украиной для обеспечения мира.

Ранее в Китае заявили, что США не допустят переговоров России с Украиной.

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