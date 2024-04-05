Появились детали задержания мужчины, который напал с ножом на губернатора Чибиса

При задержании мужчины с ножом, ударившего губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, сотрудник ОМОН применил табельное оружие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу мурманского управления Росгвардии.

«Офицер ОМОН Росгвардии, задействованный в охране общественного порядка и обеспечении безопасности на встрече губернатора Мурманской области с жителями города Апатиты, при нападении (злоумышленника) на главу субъекта применил табельное оружие», — сообщили в правоохранительных органах.

После того, как росгвардеец ранил преступника, тот был задержан.

До этого стало известно, что предположительно напавший на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса мужчина ранее привлекался к ответственности за причинение вреда здоровью.

В данный момент к Чибису направляется министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев вместе с дополнительной бригадой медиков.

Ранее врачи рассказали о везении Чибиса.