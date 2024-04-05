Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Появились детали задержания мужчины, который напал с ножом на губернатора Чибиса

При задержании мужчины, ударившего Чибиса ножом, сотрудник ОМОН применил оружие

close
100%
Антон Денисов/РИА «Новости»

При задержании мужчины с ножом, ударившего губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, сотрудник ОМОН применил табельное оружие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу мурманского управления Росгвардии.

«Офицер ОМОН Росгвардии, задействованный в охране общественного порядка и обеспечении безопасности на встрече губернатора Мурманской области с жителями города Апатиты, при нападении (злоумышленника) на главу субъекта применил табельное оружие», — сообщили в правоохранительных органах.

После того, как росгвардеец ранил преступника, тот был задержан.

До этого стало известно, что предположительно напавший на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса мужчина ранее привлекался к ответственности за причинение вреда здоровью.

В данный момент к Чибису направляется министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев вместе с дополнительной бригадой медиков.

Ранее врачи рассказали о везении Чибиса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами