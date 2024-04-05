Захарова не согласилась со словами Макрона о разговоре глав Минобороны РФ и Франции

Министр обороны России Сергей Шойгу говорил с французским коллегой Себастьяном Лекорню достойно и по делу. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Она процитировала слова президента Франции Эммануэля Макрона после телефонного разговора министров. По ее словам, Макрон посчитал, что Шойгу говорил «вычурно и угрожающе».

«Не «вычурно и угрожающе», а достойно и по делу — перечитайте сообщение министерства обороны РФ. Но то, что церемониться с теми, кто спонсирует киевскорежимный беспредел, Россия не намерена, — это точно», — написала дипломат.

Переговоры Сергея Шойгу с Себастьяном Лекорню прошли 4 апреля. Глава МО РФ предупредил французского коллегу, что у Франции будут проблемы, если она отправит свои войска на Украину.

Также стороны отметили готовность к диалогу по Украине. В российском военном ведомстве также заявили, что исходные положения могли бы основываться на «Стамбульской мирной инициативе». Проведение встречи в Женеве без участия российской делегации – «бессмысленно», отметили в Минобороны РФ.

Ранее экс-президент Франции призвал Париж прекратить связи с Москвой.