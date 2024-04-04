Макрон посчитал комментарии Шойгу в разговоре министров обороны угрозой

Президент Франции Эммануэль Макрон на церемонии открытия олимпийского центра водных видов спорта под Парижем заявил, что комментарии с российской стороны, сделанные по итогам телефонного разговора между министром обороны РФ Сергеем Шойгу и его французским коллегой Себастьяном Лекорню, были угрожающими. Трансляция мероприятия велась на официальной странице Елисейского дворца в соцсети X.

Глава государства напомнил, что министр обороны Франции сделал отчет по итогам переговоров, как обычно делают министры после переговоров со своими коллегами.

«Часть комментариев с российской стороны были в действительности странными и угрожающими», – сказал французский президент.

Как сообщалось накануне, министр обороны России Сергей Шойгу заявил в ходе телефонного разговора с французским коллегой Себастьяном Лекорню, что все виновные в теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» будут наказаны. Глава МО РФ также выразил выразил надежду, что за терактом «не стоят французские спецслужбы».

Лекорню же в разговоре с Шойгу заявил, что Париж не располагает данными о связи Киева и теракта в подмосковном концертном хале «Крокус Сити Холл».

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. По версии следствия, перед выступлением группы «Пикник» четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки.

Также в здании произошел крупный пожар, в том числе полностью сгорел концертный зал, в котором и планировалось провести музыкальное мероприятие. По данным Следственного комитета, для этих целей преступники использовали бензин.

Ранее экс-президент Франции Франсуа Олланд призвал Париж прервать все контакты с Москвой.