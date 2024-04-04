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Президент Польши предложил странам НАТО повысить расходы на оборону

Президент Польши Дуда предложил странам НАТО тратить на оборону 3% от ВВП

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Kuba Stezycki/Reuters

Президент Польши Анджей Дуда предложил странам Североатлантического альянса (НАТО) тратить 3% от ВВП на оборону. Слова главы государства приводит телеканал TVP Info.

«Россия сегодня тратит почти треть своего ВВП на оборону. Она перевела свою экономику в режим войны, строит большую армию и, безусловно, представляет большую угрозу всему миру. Поэтому я не сомневаюсь, что страны альянса должны на это отреагировать», — подчеркнул президент Польши, говоря о 3% от ВВП стран альянса на оборонные нужды.

По мнению Дуды, альянс «должен укрепляться в целом», а страны-члены объединения должны «проводить политику безопасности, должны иметь мощную армию».

До этого глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что министры иностранных дел стран НАТО во время встречи в Брюсселе обсудят создание невоенной миссии на территории Украины.

Ранее военный аналитик рассказал о панике НАТО из-за ударов по центрам принятия решений ВСУ.

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