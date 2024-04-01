Военный аналитик рассказал о панике НАТО из-за ударов по центрам принятия решений ВСУ

В НАТО паникуют из-за возможностей российской армии наносить удары по центрам принятия решений Вооруженных сил Украины (ВСУ) ракетами «Циркон». Об этом пишет военный аналитик Драго Боснич в материале для InfoBRICS.

Как следует из текста, благодаря развертыванию ракет «Циркон» у России появлялось больше возможностей для ударов по центрам принятия решений на территории Украины.

«Это объясняет панику в НАТО и Пентагоне, стоящих сейчас перед дилеммой, как обеспечить безопасность своих сил на Украине», — говорится в тексте.

По мнению Боснича, у представителей НАТО на Украине останется всего несколько минут на реагирование, прежде чем российская гиперзвуковая ракета попадет в цель.

До этого британский аналитик Александр Меркурис заявил, что российская гиперзвуковая ракета «Циркон» способна пробивать оборону государств НАТО. По его словам, в Североатлантическом альянсе не понимают, что эти ракеты обладают необходимой дальностью действия, чтобы проникать сквозь оборону и наносить удары на территории Румынии и Польши «уже сейчас».

С точки зрения Меркуриса, никто всерьез не воспринимает заявления украинских властей о том, что ВСУ способны перехватывать соответствующие ракеты.

Ранее британский аналитик рассказал о самых мощных ударах по ВСУ за все время СВО.