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Британский эксперт оценил эффективность российских ракет «Циркон»

Эксперт Меркурис рассказал о разрушительной эффективности ракет РФ «Циркон»

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Министерство обороны РФ

Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что российская гиперзвуковая ракета «Циркон» показала крайнюю эффективность в рамках украинского конфликта, в мире нет систем противодействия такому оружию. Своим мнением эксперт поделился в беседе с YouTube-каналом Duran.

«Это оружие, против которого ни у кого в мире нет систем противодействия, оно показало разрушительную эффективность», — подчеркнул Меркурис, говоря о «Цирконах».

По его словам, российская армия продолжает внедрение все большего количества высокотехнологичного вооружения в конфликте на Украине.

До этого экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что ВС РФ нанесли огромный ущерб системе противовоздушной обороны Украины, в результате чего российская армия получила возможность беспрепятственно использовать планирующие авиабомбы.

Ранее в США призвали относиться к России как к сверхдержаве.

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