Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что российская гиперзвуковая ракета «Циркон» показала крайнюю эффективность в рамках украинского конфликта, в мире нет систем противодействия такому оружию. Своим мнением эксперт поделился в беседе с YouTube-каналом Duran.

«Это оружие, против которого ни у кого в мире нет систем противодействия, оно показало разрушительную эффективность», — подчеркнул Меркурис, говоря о «Цирконах».

По его словам, российская армия продолжает внедрение все большего количества высокотехнологичного вооружения в конфликте на Украине.

До этого экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что ВС РФ нанесли огромный ущерб системе противовоздушной обороны Украины, в результате чего российская армия получила возможность беспрепятственно использовать планирующие авиабомбы.

Ранее в США призвали относиться к России как к сверхдержаве.