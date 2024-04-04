Правительству США следует приготовиться к тому, что Россия станет сверхдержавой и взаимодействовать с ней соответствующим образом. Такую точку зрения высказал экс-постпред США при НАТО Роберт Хантер в материале для Responsible Statecraft.

В тексте отмечается, что сегодня «слишком легко стали игнорировать геополитическую реальность» того, что от России «нельзя избавиться по желанию». В определенный момент страна вновь превратится в сверхдержаву, и Запад, начиная с Соединенных Штатов, должен учитывать этот факт, считает автор.

В связи с этим автор указывает, что НАТО следует избегать конфликта с Россией и настроиться на мирное решение украинского кризиса.

«НАТО не должна исключать невоенные методы, включая поиск путей мирного решения конфликта России и Украины», — подытожил Хантер.

До этого посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов призвал западные страны отказаться от идеи о нанесении России стратегического поражения, чтобы восстановить доверие Москвы.

«Все, что сейчас происходит, — исключительный выбор Запада, который растоптал азы дипломатии, принцип неделимости безопасности и долгие годы злоупотреблял доверием РФ. Чтобы его восстановить, нашим бывшим партнерам следует отринуть иллюзии о возможности нанесения нам стратегического поражения», — сказал Антонов.

Ранее российский посол заявил о беспрецедентной гибридной войне НАТО против РФ.