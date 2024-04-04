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Глава МИД Британии высказался об отправке войск НАТО на Украину

Глава МИД Британии Кэмерон исключил отправку войск НАТО на Украину

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Annegret Hilse/Reuters

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон исключил вероятность введения войск стран НАТО на Украину. Его слова приводит «Европейская правда».

Кэмерон отрицательно ответил на вопрос о том, должны ли страны Запада отправлять солдат на территорию республики. В то же время он признал, что Киев проиграет в конфликте, если «союзники не активизируются».

Глава МИД Британии заверил, что Лондон будет использовать «архитектуру НАТО» для поддержки Киева, однако провел границу между «миссией НАТО для Украины» и «миссией НАТО на Украине».

До этого в статье для газеты The Daily Telegraph написал министр обороны Великобритании Грант Шэппс написал, что странам — членам НАТО необходимо позаботиться о будущем организации и наращивать расходы на оборону, признав, что мир находится в предвоенном периоде.

Шэппс выразил мнение, что угроза для НАТО якобы исходит со стороны Российской Федерации, Ирана, Китая и КНДР. Для сдерживания этой угрозы британский министр призывает членов альянса оказать дальнейшую поддержку Украине и увеличить военные расходы, а также начать инвестировать в оборонный сектор с целью производства вооружений и боеприпасов.

Ранее в США заявили, что в НАТО уже готовятся отправить войска на Украину.

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