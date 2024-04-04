Глава МИД Британии высказался об отправке войск НАТО на Украину

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон исключил вероятность введения войск стран НАТО на Украину. Его слова приводит «Европейская правда».

Кэмерон отрицательно ответил на вопрос о том, должны ли страны Запада отправлять солдат на территорию республики. В то же время он признал, что Киев проиграет в конфликте, если «союзники не активизируются».

Глава МИД Британии заверил, что Лондон будет использовать «архитектуру НАТО» для поддержки Киева, однако провел границу между «миссией НАТО для Украины» и «миссией НАТО на Украине».

До этого в статье для газеты The Daily Telegraph написал министр обороны Великобритании Грант Шэппс написал, что странам — членам НАТО необходимо позаботиться о будущем организации и наращивать расходы на оборону, признав, что мир находится в предвоенном периоде.

Шэппс выразил мнение, что угроза для НАТО якобы исходит со стороны Российской Федерации, Ирана, Китая и КНДР. Для сдерживания этой угрозы британский министр призывает членов альянса оказать дальнейшую поддержку Украине и увеличить военные расходы, а также начать инвестировать в оборонный сектор с целью производства вооружений и боеприпасов.

Ранее в США заявили, что в НАТО уже готовятся отправить войска на Украину.