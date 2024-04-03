Захарова прокомментировала перестановки в высшем руководстве Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала перестановки в высшем руководстве Украины «зачистками», связанными с экстремистской сущностью действующих властей. Ее слова с брифинга передает ТАСС.

«Это не перестановки, а зачистки. С чем они связаны — с экстремистской сущностью этого режима», — заявила Захарова.

30 марта Владимир Зеленский уволил Сергея Шефира с поста первого помощника президента Украины.

Также он уволил Олега Устенко, Михаила Радуцкого, Сергея Трофимова — с должности нештатного советника президента, Алену Вербицкую — с должности советника — уполномоченного президента по вопросам обеспечения прав защитников Украины. Наталью Пушкареву отстранили от обязанностей уполномоченного президента по вопросам волонтерской деятельности.

26 марта Зеленский уволил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.

Ранее Захарова назвала причину ужесточения мобилизации на Украине.