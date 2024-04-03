Захарова назвала причину ужесточения мобилизации на Украине

Украина ужесточает меры по мобилизации военнообязанных в угоду США с надеждой на желаемый исход голосования в американском конгрессе по новому пакету помощи Киеву. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

Дипломат отметила, что на Украине открыто говорят о будущих проблемах с мобилизацией, и улучшить положение дел не смогут ни предлагаемые меры по призыву в армию женщин, ни утвержденные президентом Украины Владимиром Зеленским законодательные акты о снижении мобилизационного возраста с 27 до 25 лет.

«Признаться Белому дому перед своими избирателями в полном провале проекта «Киевский режим и так называемая Украина под протекторатом США» команда [президента США Джо] Байдена не может, потому что это было главное в их внешней политике», — сказала Захарова, отметив, что ставка была проиграна.

По ее мнению, американские власти не могут сказать об этом своим гражданам, чьи налоги уходят на их деятельность. Поэтому Вашингтон будет требовать больше денег с простых американцев для того, чтобы поддерживать Зеленского.

2 апреля Зеленский подписал сразу несколько законов об изменении условий мобилизации на Украине. Он опустил призывной возраст до 25 лет и убрал категорию «ограниченно годен». Кроме того, в стране появятся электронные кабинеты призывников. В ВСУ тем временем требуют снизить планку возраста мобилизации еще больше. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине разрешили выезд за рубеж на стажировки студентам непризывного возраста.