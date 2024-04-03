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В США предрекли падение режима Зеленского в скором времени

Экс-разведчик США Риттер: режим Зеленского падет в мае или июне

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что режим украинского лидера Владимира Зеленского падет в мае или июне. Своим мнением он поделился в эфире подкаста Ask the Inspector, размещенном в соцсети X (бывшая Twitter).

«Я думаю, что мы увидим конец режима Зеленского уже к маю или июню», — подчеркнул он.

Он напомнил слушателям, что президент Украины так и не провел президентские выборы в стране, в связи с чем Зеленский перестанет быть легитимным главой государства уже в мае.

По оценке экс-разведчика США, Зеленский фактически «тянет время», ожидая при этом более масштабной помощи со стороны Запада, к примеру, вооруженных контингентов от Польши или Франции.

До этого политический обозреватель Андрей Перла заявил, что Зеленский незаконно отменил президентские выборы в своей стране.

Очередные выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года. Однако власти страны отказались от проведения всеобщего голосования, связав это с продолжающимися боевыми действиями.

Ранее в офисе Зеленского анонсировали реформы правительства.

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