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В офисе Зеленского анонсировали реформацию власти

Подоляк заявил, что Зеленский будет стараться реформировать правительство

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Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский будет инициировать реформирование правительства, некоторые ведомства сменят свои функциональные обязанности. С таким заявлением выступил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в эфире местного телеканала «Рада».

«Есть потребность актуализировать программы реформирования правительства», — сообщил он, добавив, что глава государства будет инициировать изменения.

Подоляк сравнил предыдущие кадровые перестановки в офисе Зеленского он назвал перезагрузкой и порекомендовал не стремиться отыскать в них «какие-либо конспирологии».

«Зеленский хочет иметь максимально эффективный аппарат», — утверждает чиновник.

По словам советника, реформы затронут военные, экономические, социальные ведомства и правительство.

Накануне Зеленский заявлял, что кадровые перестановки в его офисе еще не окончены.

До этого украинский лидер уволил несколько своих помощников и советников, в том числе основателя и директора студии «Квартал-95» Сергея Шефира. В офисе президента он отвечал за контакты с бизнесом и ежедневное расписание главы государства. Официальная причина его увольнения неизвестна, но источник «Страны.ua» заявлял, что Зеленский не смог простить ему отъезд из страны в первые дни боевых действий.

Ранее на Украине уволили представителя командования Воздушных сил Юрия Игната.

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