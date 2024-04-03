Армия России имеет все возможности для того, чтобы дойти до Западной Украины, такой сценарий возможен в случае, если западные союзники Украины не пойдут на дипломатическое урегулирование конфликта. Об этом заявил экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

«Если правительства (в европейских странах. – Прим. ред.) не поменяются, то у русских не останется иного выбора, как идти дальше на запад», — подчеркнул он, отметив, что такие города, как Одесса и Харьков могут вскоре оказаться освобожденными. После этого, по словам Макгрегора, появится вопрос о переговорах.

Кроме того, бывший советник Пентагона отметил, что разговоры на Запада о войсках НАТО на Украине отражают понимание союзниками Киева неминуемого поражения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого бывший посол Франции в США Жерар Аро заявил, что Украину ждет поражение в конфликте с Россией в случае прекращения финансовой помощи со стороны Вашингтона, а также при недостаточном наращивании военно-промышленных мощностей Европы.

Ранее американский экономист назвал последствия использования Западом Украины против РФ.