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Американский экономист назвал последствия использования Западом Украины против РФ

Экономист Вольф: ошибка западных стран привела к краху Украины

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Ошибка Запада в политике использования Украины для борьбы с Россией привела к катастрофе и краху этой страны. Об этом заявил американский экономист Ричард Вольф в интервью интервью You Tube-каналу Dialogue works.

«Просчет Запада привел к буквальному уничтожению Украины. Ее экономика еще в течение нескольких лет не сможет восстановиться», — подчеркнул он, отметив бегство миллионов украинских граждан за рубеж, военное и экономическое разорение страны как результат политики Запада.

В этой связи Запад, считает Вольф, совершил просчет, используя Украину против РФ, поскольку Россию невозможно победить, сколько бы оружия не было у Вооруженных сил Украины (ВСУ) и западных стран, оказывающих поддержку Киеву.

До этого немецкий генерал в отставке Харальд Куят заявлял, что поражение Украины является лишь вопросом времени, украинской армии не смогут помочь западные поставки вооружения, поэтому Вооруженные силы Украины (ВСУ) ждет неминуемый крах.

Ранее в США заявили о неспособности Украины предотвратить потерю территорий.

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