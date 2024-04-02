Блинкен заявил о «крайне важном моменте» в конфликте на Украине

Госсекретарь США Этони Блинкен во время визита во Францию заявил, что в конфликте между Россией и Украиной наступил «крайне важный момент», призвав обеспечить Киеву всю необходимую помощь. Об этом пишет Reuters.

Он подчеркнул, что Украине нужна большая поддержка от союзников.

«Абсолютно необходимо, чтобы украинцы получали то, что им нужно, чтобы дальше защищаться, особенно артиллерийские боеприпасы и ПВО», — заявил Блинкен.

В связи с этим он призвал конгресс США выделить дополнительную помощь в размере $60 млрд для Украины «как можно быстрее».

До этого американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис заявил, что военная и финансовая помощь со стороны Соединенных Штатов не предотвратит потерю Украиной новых территорий.

«Если конгресс передаст эти 60 миллиардов долларов, это увеличит цену, которую заплатит Украина перед тем, как потерпеть крах, это увеличит территории, которые ей придется отдать России», — заявил Дэвис, подчеркнув, что другие варианты развития событий исключены.

Ранее конгрессвумен Грин предостерегла от выделения помощи Украине.