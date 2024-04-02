Путин заявил о попытках Запада взять реванш за неудачные походы Гитлера и Наполеона

Попытки недоброжелателей расколоть Россию — желание взять реванш за неудачные походы Адольфа Гитлера и Наполеона Бонапарта на страну, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

«После развала СССР наши геополитические недоброжелатели поставили перед собой цель доразвалить то, что еще осталось. Развалить ее ядро, подчинить своим геополитическим интересам. Как ни странно, кто-то хочет реванша за неудачи в борьбе с Россией. За неудачные походы Гитлера, Наполеона и так далее», — сказал глава государства.

По его словам, некоторые ошибочно считают, что Россия — «слабое звено». Однако страна никогда такой не была и не будет, подчеркнул Путин.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что западные страны до сих пор считают Россию угрозой и противником. Он вспомнил слова Путина, который говорил, что Россию хотели уничтожить после развала СССР, ссылаясь на наивность российского политического класса того времени.

Ранее Путин рассказал, какой фактор может привести к развалу России.