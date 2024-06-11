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Мошенник влюбил в себя мужчину, прикинувшись женщиной, и украл у него деньги

В Индии мошенник прикидывался женщиной, чтобы обворовывать мужчин

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Depositphotos

В Индии поймали мошенника, который прикидывался женщиной ради воровства денег у мужчин. Об этом сообщает News9Live.

По информации издания, 4 июня в полицию Дели обратился мужчина, который рассказал о том, как его обманул мошенник. Он познакомился в интернете с женщиной, которая быстро убедила нового знакомого дать обещание жениться на ней, хотя пара никогда не виделась.

Когда мужчина решил отказаться от данного сгоряча обещания, женщина начала угрожать навредить себе. Позже у нему на улице подошел незнакомец, который представился братом знакомой из интернета и сообщил, что та якобы действительно причинила себе вред и теперь ей нужны деньги на лечение. Он испугался и перевел на указанный незнакомцем счет 70 тысяч рупий, однако позже понял, что его обманули.

В ходе расследования выяснилось, что незнакомец, который подошел к мужчине на улице, сам скрывался под личностью его знакомой из интернета. Аферист при помощи женских фейковых аккаунтов вымогал деньги у мужчин, фабрикуя якобы несчастные случаи. Мошенник даже говорил со своими жертвами женским голосом.

Подозреваемого в мошенничестве арестовали. Полиция уверена, что от действий афериста пострадали десятки человек.

Ранее россиянка искала работу и лишилась денег, квартиры и машины.

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