Присяжные вынесли вердикт по делу сына Байдена

Присяжные суда в американском штате Делавэр вынесли вердикт по делу сына президента США Джо Байдена Хантера о хранении оружия. Об этом сообщил американский телеканал CNN.

Как отмечает телеканал, впервые в американской истории сын действующего президента предстает перед судом. Обвинение было предъявлено министерством юстиции и специальным прокурором, назначенным в прошлом году для наблюдения за расследованием дела Хантера Байдена.

54-летний Хантер Байден обвиняется в незаконном приобретении и хранении оружия во время злоупотребления наркотиками или пристрастия к ним, что является нарушением федерального закона. Он не признал себя виновным по трем пунктам обвинения, хотя открыто говорил о своей борьбе с зависимостью от алкоголя и кокаина. Первые два пункта обвинения связаны с самой покупкой оружия, третий — владение оружием.

В случае признания вины Хантера Байдена по всем трем пунктам обвинения ему грозит до 25 лет тюремного заключения.

Ранее Байден заявил, что у него хорошая память и тут же перепутал президентов Египта и Мексики.