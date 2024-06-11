Игрок ЦСКА Файзуллаев рассказал, сколько денег он тратит в месяц

Полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев рассказал на YouTube-канале PulNews, что тратит в Москве до $5 тысяч в месяц.

«Я не могу рассказать о своей зарплате по контракту. Мои расходы в Москве доходят до $ 4000 тыс. — $ 5000 тыс. Остаток от зарплаты отдаю членам семьи», — сказал Файзуллаев.

В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Файзуллаев провел 22 матча, забив четыре мяча. ЦСКА завершил чемпионат на шестом месте.

Петербургский «Зенит» обыграл «Ростов» в заключительном туре РПЛ со счетом 2:1 и выиграл чемпионат России в шестой раз подряд. Команда набрала 57 баллов. Примечателен тот факт, что чемпионом страны стал бы «Краснодар», если бы «Зенит» сыграл вничью.

На втором месте в РПЛ оказался «Краснодар», который обыграл московское «Динамо» со счетом 1:0. В активе команд оказалось равное количество баллов — 56, краснодарский клуб встал выше в таблице из-за личных встреч, «быки» по ходу сезона РПЛ обыграли соперников дважды — матч первого тура завершился со счетом 3:1.

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