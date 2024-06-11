Цены на такси в Москве взлетели из-за непогоды

Цены на такси в Москве выросли в 2-4 раза из-за ливня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента.

«Заказов в разы больше, чем машин из-за плохой погоды», - указывается в приложении «Яндекс такси».

В приложении «Ситимобила» сообщается, что спрос на поездки выше обычного. Цены на них повысили для привлечения большего числа водителей и обеспечения высокой скорости подачи машины.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщал, что в Москве в течение всей недели будут идти дожди и ливни с грозами и градом. До конца недели количество осадков превысит месячную норму, сухая погода придет не раньше выходных, подчеркнул синоптик.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в конце 2023 года предложил ввести ограничение на стоимость такси в плохую погоду.

По его словам, вместо привычных нескольких сотен рублей за поездку стоимость услуг составляла несколько тысяч. Неожиданное подорожание такси стало шоком для людей, услуги стали многим не по карману.

Ранее россиянам напомнили, как нельзя ездить на дорогах во время дождя.