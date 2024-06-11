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Бывший мэр Купянска скончался в московской больнице после покушения

Mash: экс-мэр Купянска Мацегора умер в больнице в Москве, не приходя в сознание

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Главред/YouTube

Бывший мэр украинского города Купянск (Харьковская область) Геннадий Мацегора, на которого было совершено покушение возле его дома в Старом Осколе Белгородской области 8 июня, скончался, не приходя в сознание в медучреждении в Москве. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

«Геннадий Мацегора умер, не приходя в сознание, в московской больнице», — говорится в посте.

8 июня сообщалось, что покушение было совершено у дома Мацегоры в Старом Осколе — в бывшего мэра стреляли. С огнестрельными ранениями он был экстренно госпитализирован в Москву в тяжелом состоянии.

Мацегора стал мэром Купянска в 2020 году. Он представлял ныне запрещенную на Украине партию «Оппозиционная платформа — За жизнь». В феврале 2022 года он принял решение сотрудничать с российской стороной, а после заявил в обращении к жителям города, что его главной задачей было «не допустить боевых действий и жертв».

На Украине ему были предъявлены обвинения в госизмене.

В последнее время Мацегора занимал должность директора физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) «Георгиевский» в Старом Осколе.

Ранее ФСБ задержала подозреваемого в подготовке покушения на военного в Крыму.

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