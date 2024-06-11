Германия призвала западных партнеров укрепить украинское ПВО

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Запад активно поучаствовать в укреплении сил противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Об этом он заявил на международной конференции по вопросам восстановления Украины (Ukraine Recovery Conference) в Берлине, передает ТАСС.

«Поддержите нашу инициативу по усилению украинской противовоздушной обороны всем, чем можно», — сказал он, уточнив, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) также нуждаются в боеприпасах.

Шольц напомнил, что Германия уже приняла решение о передаче украинской армии третьей системы Patriot. По его словам, объем военной помощи Киеву со стороны ФРГ (оказанной и обещанной) исчисляется €28 млрд.

Глава правительства ФРГ пообещал, что на предстоящем саммите Группы семи будет выступать за предоставление «долгосрочных обязательств для Украины». Он обратил внимание, что рассматривает страну, как «будущего нового члена» Европейского союза.

До этого Шольц объяснил, что необходимо для начала восстановления Украины.

Ранее Япония пообещала подписать с Украиной договор о поддержке на срок в 10 лет.