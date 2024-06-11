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В Москве 19-летний пациент рехаба перегрыз бинты и сжег подушки, чтобы сбежать

Mash: в Москве пациент устроил пожар в рехабе и сбежал

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FotograFFF/Shutterstock

Пациент московского наркологического центра «Уника» сбежал из клиники, устроив пожар, но был задержан сотрудниками полиции. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

19-летнего юношу в рехаб доставила мать, по ее словам, сын пристрастился к запрещенным веществам. Молодому человеку не понравились методы лечения, его привязывали бинтами к кровати.

Пациент решил сбежать, он перегрыз бинты и поджег зажигалкой подушки. В клинике сработала пожарная сигнализация, пока персонал был занят определением очага возгорания и эвакуацией других пациентов, юноша перелез через забор и скрылся. Далеко уйти ему не удалось, он был задержан нарядом полиции, молодого человека поместили в психиатрическую больницу.

До этого сообщалось, что на Урале двое полураздетых мужчин покинули рехаб и заявили, что сбежали из секты. Правоохранители организовали проверку по факту произошедшего, выяснилось, что «сектантами» оказались двое наркозависимых. Мужчины, решившиеся на побег, сами признались, что «перегнули палку», и выдумали секту. В рехаб они отправились добровольно и при поддержке своих родственников.

Ранее челябинка заказала похищение мужа, чтобы вылечить его от наркозависимости.

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