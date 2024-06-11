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В Литве завербовали сотрудников белорусского санатория

ОНТ: сотрудников санатория «Беларусь» в Друскининкае завербовали спецслужбы Литвы

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Сотрудников санатория «Беларусь» в Друскининкае завербовали спецслужбы Литвы. Об этом сообщает белорусский телеканал »ОНТ».

«Заведующая маркетинговой службой и директор санатория «Беларусь», расположенного в литовском Друскининкае, неоднократно предоставляли сведения о постояльцах, в том числе и о высокопоставленных белорусских чиновниках литовской спецслужбе», — сообщили в эфире.

Уточняется, что речь идет о гражданке Литвы Елене Романаускиене и директоре санатория «Беларусь» Андрее Кобеле. Романаускиене получила шесть лет колонии, а Кобелю были присуждены девять лет заключения.

Санаторий «Беларусь» был основан в 1946 году и после распада Советского Союза продолжал работу с белорусскими гражданами, в том числе с детьми.

До этого на Украине приговорили гражданина Белоруссии к 15 годам тюрьмы.

Ранее Литва ввела запрет на ввоз несколько видов продукции из Белоруссии и РФ.

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