Финские истребители примкнули к миссии НАТО по патрулированию неба

С момента вступления в НАТО Финляндия впервые задействовала свои военные силы в рамках объединения, перебросив в Румынию семь самолетов-истребителей для участия в миссии по патрулированию неба. Об этом сообщается на сайте румынского военного ведомства.

Отмечается, что истребители прибыли на базу «Михай Когэлничану». Они, как и румынские и британские самолеты, будут задействованы в усиленной миссии по воздушному патрулированию.

Миссия финских военнослужащих в Румынии продлится около двух месяцев.

Усиленные миссии по патрулированию неба проводятся в Румынии совместно с партнерами по Североатлантическому альянсу с 2014 года. Министерство обороны Румынии полагает, что эти миссии способствуют развитию потенциала реагирования и сдерживания, а также укреплению оперативной совместимости между румынскими и союзными военно-воздушными силами.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.