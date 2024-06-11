Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Финские истребители примкнули к миссии НАТО по патрулированию неба

МО Румынии: 7 финских истребителей привлечены к миссии НАТО по патрулированию

close
100%
Sergei Grits/AP

С момента вступления в НАТО Финляндия впервые задействовала свои военные силы в рамках объединения, перебросив в Румынию семь самолетов-истребителей для участия в миссии по патрулированию неба. Об этом сообщается на сайте румынского военного ведомства.

Отмечается, что истребители прибыли на базу «Михай Когэлничану». Они, как и румынские и британские самолеты, будут задействованы в усиленной миссии по воздушному патрулированию.

Миссия финских военнослужащих в Румынии продлится около двух месяцев.

Усиленные миссии по патрулированию неба проводятся в Румынии совместно с партнерами по Североатлантическому альянсу с 2014 года. Министерство обороны Румынии полагает, что эти миссии способствуют развитию потенциала реагирования и сдерживания, а также укреплению оперативной совместимости между румынскими и союзными военно-воздушными силами.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами