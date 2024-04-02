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В Кремле прокомментировали удар по иранскому консульству в Сирии

Песков: мы не спешили бы с выводами по поводу удара по консульству Ирана в Сирии

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MGIMO360 TV/YouTube

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что в Кремле не спешат делать выводы по поводу удара по иранскому консульству в Сирии.

Журналист напомнил Пескову, что Израиль отказался комментировать удар по консульству, и уточнил, есть ли у Кремля мнение по поводу атаки.

«В настоящий момент мы не спешили бы с выводами, но в любом случае нанесение подобных ударов является нарушением всех основ международного права и актом агрессии», — поделился Песков.

До этого удар израильских ВВС по иранскому консульству в Дамаске стал темой заседания Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана, прошедшего поздним вечером 1 апреля.

Произошедшие события были охарактеризованы как «очередное военное преступление, совершенное Израилем против мест и лиц, обладающих дипломатической неприкосновенностью». Сообщается о «принятии соответствующих решений», однако их суть не раскрывается.

Ранее в Иране организовали регулярные патрули для слежки за ношением хиджаба.

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