Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что украинские военнослужащие нанесли удар по жилому дому в Кривом Роге в Днепропетровской области. Об этом пишет РИА Новости.

По словам мужчины, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершили атаку с целью «раскрутить» новую трагедию. Вечером 12 июня в населенном пункте произошел взрыв, а впоследствии появилась информация о прилете боеприпаса в жилой дом.

Лебедев уточнил, что местные СМИ сообщили о нескольких пострадавших. При этом журналисты сразу начали утверждать, что попавшая в здание ракета была российской.

Но, как сказал координатор подполья, подобные высказывания не соответствуют действительности. Мужчина выразил уверенность, что Кривой Рог подвергся атаке именно со стороны украинских войск.

«В Кривом Роге есть много целей, куда стоит бить ракетами, но в том месте их просто нет. И ракета должна была сильно заблудиться, чтобы оказаться в той многоэтажке. <...> Единственный логичный вывод: русской ракеты вовсе не было», — подчеркнул Лебедев.

Он уточнил, что сразу после происшествия на место направились сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). Они оцепили территорию, где произошло ЧП, и выставили блокпосты.

12 июня украинское издание «Страна.ua» сообщило о взрыве в Кривом Роге. Тогда же в нескольких областях страны, включая Днепропетровскую, была объявлена воздушная тревога.

Ранее в окрестностях украинского города Днепра после взрывов начался пожар.