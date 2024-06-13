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В России подорожало жилье

Средняя цена квадратного метра в новостройках России в мае выросла на 0,5%

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Pexels

В мае 2024 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках российских городов-миллионников выросла на 0,5% по сравнению с апрелем и составила 162 тыс. руб. Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе компании «Яндекс.Недвижимость».

Максимальный рост стоимости новостроек отмечается в Омске — на 5,7%, до 130 тыс. руб. В компании пояснили, что ощутимое увеличение средней цены в городе связано с достаточно небольшим предложением на первичном рынке. Поэтому любое действие застройщика, в данном случае продажа наиболее бюджетных лотов, значительно влияют на общую картину рынка. Заметный рост цены «квадрата» наблюдается в Нижнем Новгороде (+ 3,4%, до 184 тыс. руб.) и Новосибирске (+2,4%, до 138 тыс. руб.).

Максимальное снижение стоимости жилья произошло в Челябинске. Медианная цена квадратного метра в новостройках этого города в течение мая снизилась на 5,2% и составила 127 тыс. руб. Тенденция обусловлена небольшой экспозицией новостроек, в связи с чем любое действие застройщика в городе приводит к ощутимой динамике, как и в случае с Омском.

«В ближайшее время ценовая динамика на рынке недвижимости в России останется не слишком активной. Даже несмотря на отмену программы льготной ипотеки под 8% с 1 июля, рынок новостроек не столкнется с кардинальными изменениями. Мы ожидаем плавного и постепенного снижения стоимости жилья на первичном рынке, которое продлится ближайшие год-полтора», — спрогнозировал коммерческий директор «Яндекс.Недвижимость» Евгений Белокуров.

По данным компании, на вторичном рынке медианная цена «квадрата» тоже увеличилась — на 0,2%, до 117 тыс. руб.

Исследование было проведено в июне 2024 года.

Ранее россиянам пообещали подорожание кредитов, несмотря на сохранение ключевой ставки.

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