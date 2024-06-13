Россиянам рассказали о самой полезной крупе

Гречка — самая полезная крупа, однако важно выбирать цельнозерновые варианты. Любые крупы в виде хлопьев быстрого приготовления лучше избегать. Об этом «Газете.Ru» рассказала диетолог, терапевт, консультант по лабораторной медицине Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Полина Васильева.

«На мой взгляд, самая полезная и самая подходящая для ежедневного употребления крупа — гречневая. Она содержит растительный белок с богатым аминокислотным составом, большое количество железа. По этим параметрам гречка может конкурировать с мясными продуктами. К сожалению, железо и белок из растительной пищи усваиваются хуже, чем из мяса. Но в некоторых ситуациях лучше отдавать предпочтение растительным источникам: при сердечно-сосудистых заболеваниях и нарушениях метаболизма, когда нужно уменьшить поступление животных жиров с пищей», — рассказала диетолог.

Врач добавила, что гречка богата витаминами группы В, магнием, цинком, фосфором, медью и кальцием. Также она не содержит глютен и редко вызывает аллергию. Ее можно употреблять в любом возрасте. Но важно, чтобы крупа была цельной, то есть прошла минимальную очистку.

«Лучше исключить из своего рациона овсянку быстрого приготовления. Из-за чрезмерной обработки такие овсяные хлопья теряют клетчатку и все полезные вещества (витамины, минералы). Кроме этого, производители часто добавляют в состав этих каш много сахара и соли. В целом, чем меньше зерно подвергалось очистке, тем лучше. Это утверждение относится абсолютно ко всем крупам: гречневые хлопья для быстрого приготовления также содержат меньше питательных веществ, чем гречка ядрица», — объяснила Васильева.

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