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В Москве в четверг ожидается дождь и до +23°C

Гидрометцентр: в Москве в четверг будет дождь и до +23°C

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

13 июня в Москве ожидается дождь и температура до +23°C. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем в четверг в столице будет +21...+23°C. В ночь на 14 июня температура может снизиться до +13°C.

Предполагается, что ветер будет северо-западный, 6-11 м/с, местами с порывами до 17 м/с. Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба.

Из-за дождя в Москве и Московской области до 11:00 мск четверга сохранится желтый уровень погодной опасности. До 12:00 мск в Подмосковье возможны гроза и град.

До этого терапевт Ольга Козлова заявила, что дождливая погода может привести к обострению легочных заболеваний, а резкое похолодание — к инфаркту.

12 июня заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра РФ Анатолий Цыганков сообщил, что дожди в Москве будут продолжаться до утра пятницы, 14 июня.

Ранее сообщалось, что июнь в Москве стал одним из самых дождливых месяцев XXI века.

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