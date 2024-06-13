Украинский политолог предупредил о мести насильственно мобилизованных граждан

Жители Украины, которых насильственно мобилизовали, в конце концов начнут мстить властям страны. Об этом в ходе интервью для YouTube-канала Politeka заявил украинский политолог Константин Бондаренко.

По его мнению, в настоящее время мобилизация на Украине не дает существенных результатов. Такой метод формирования армии страны эксперт назвал «формальным подходом».

«Насильственно мобилизованный боец — это слабый, немотивированный боец, это кандидат на то, чтобы сдаться в плен, фактически перейти на сторону врага или просто уйти», — подчеркнул Бондаренко.

Он добавил, что насильственно отправленный на фронт человек в результате «будет делать все на зло» Киеву. В какой-то степени его целью станет внутренняя месть тем, кто его мобилизовал. При этом формирование заградительных отрядов и иные подобные меры не помогут командованию Вооруженных сил Украины (ВСУ), резюмировал эксперт.

12 июня украинское издание «Страна.ua» сообщило, что сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, военного комиссариата) в городе Хмельницком дважды подверглись нападению со стороны местных жителей. В первый раз на одного из представителей ТЦК напал мужчина 1984 года рождения, вооруженный ножом. Второй инцидент произошел на территории завода «Адвис», работник которого попытался избить сотрудника военного комиссариата.

Ранее в городе Одессе сотрудники территориального центра комплектования попытались мобилизовать приехавших по вызову врачей.