Премьер Британии объявит о новой помощи для Киева на саммите G7

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе саммита G7 в Италии объявит о решении выделить Украине 242 млн фунтов стерлингов (€286,4 млн). Об этом заявили в британском правительстве.

Отмечается, что данные средства будут направлены на «гуманитарные, энергетические и стабилизационные потребности» Украины, которые в Лондоне назвали неотложными.

Также в правительстве Британии полагают, что это заложит основу «для более долгосрочного экономического и социального восстановления».

12 июня стало известно, что страны G7 согласились до конца 2024 года выделить Украине $50 миллиардов, используя замороженные активы Российской Федерации.

До этого советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что G7 вырабатывает конкретные договоренности по изъятию замороженных активов России для Украины, отмечается «хороший прогресс». По его словам, Вашингтон планирует представить конкретный план в совместной декларации лидеров G7.

Ранее сообщалось, что Столтенберг хочет сделать поставки оружия на Украину обязательными.