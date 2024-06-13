Спортивный арбитраж завершил слушания по апелляции по делу Валиевой

Спортивный арбитражный суд (CAS) завершил слушания, в ходе которых рассматривал апелляцию по поводу пересмотра итогов турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх 2022 года. Об этом в своем Telegram-канале рассказал фигурист Александр Галлямов.

«Слушания прошли. Все были максимально собраны и настроены. Надеемся на справедливое решение», — написал спортсмен.

29 января 2024 года CAS признал российскую фигуристку Камилу Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин, а также более 50 добавок.

Фигуристку лишили золотой медали чемпионата России и Европы, а также золота Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Сборная России по итогам получила бронзу, золото взяли США, серебро досталось Японии.

Апелляции на решение Международного союза конькобежцев (ISU) по присуждению медалей подавали российский Олимпийский комитет, Федерация фигурного катания на коньках, а также участники турнира по фигурному катанию на ОИ-2022. В ISU считают, что суд встанет на их сторону.

Ранее Тарасова призвала забыть о медалях командного турнира ОИ-2022.