Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Спортивный арбитраж завершил слушания по апелляции по делу Валиевой

Фигурист Галлямов: CAS завершил слушания по апелляции по делу Камилы Валиевой

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Спортивный арбитражный суд (CAS) завершил слушания, в ходе которых рассматривал апелляцию по поводу пересмотра итогов турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх 2022 года. Об этом в своем Telegram-канале рассказал фигурист Александр Галлямов.

«Слушания прошли. Все были максимально собраны и настроены. Надеемся на справедливое решение», — написал спортсмен.

29 января 2024 года CAS признал российскую фигуристку Камилу Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин, а также более 50 добавок.

Фигуристку лишили золотой медали чемпионата России и Европы, а также золота Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Сборная России по итогам получила бронзу, золото взяли США, серебро досталось Японии.

Апелляции на решение Международного союза конькобежцев (ISU) по присуждению медалей подавали российский Олимпийский комитет, Федерация фигурного катания на коньках, а также участники турнира по фигурному катанию на ОИ-2022. В ISU считают, что суд встанет на их сторону.

Ранее Тарасова призвала забыть о медалях командного турнира ОИ-2022.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами