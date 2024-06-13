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Губернатор рассказал о попытке ВСУ атаковать дронами Ярославль

Губернатор Евраев: три беспилотника ВСУ уничтожили на подлете к Ярославлю

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожили недалеко от Ярославля. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Однако, по словам главы региона, никто от упавших аппаратов и их осколков не пострадал. На месте их падения также не зафиксировали разрушений.

Евраев предупредил, что на территории региона жители могут находить обломки беспилотников, которые будут важны для следователей. Губернатор призвал не приближаться к ним в случае обнаружения и сообщать о них по телефону 112.

Помимо Ярославской, ВСУ пытались атаковать беспилотником Владимирскую область.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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Атаки БПЛА на Россию
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