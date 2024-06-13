Движение поездов на Кольцевой линии метро Москвы восстановили

На Кольцевой линии Московского метрополитена возобновили движение поездов после утреннего инцидента с человеком на путях. Об этом говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

«Движение на Кольцевой линии по часовой стрелке восстановлено и введено в график», — пишет дептранс.

Утром 13 июня движение поездов по часовой стрелке на Кольцевой линии приостанавливали из-за человека, оказавшегося на путях. В 06:03 мск дептранс сообщил об увеличении интервалов движения по часовой стрелке, а в 06:12 по мск появилась информация об остановке движения.

Вечером 31 мая произошло задымление в тоннеле метро на Сокольнической линии. Причиной сбоя назвали техническую неисправность. В дептрансе отмечали, что

пострадавших из-за приостановленного движения на участке Сокольнической линии не было, пассажиры находились в безопасности. Позднее неисправность устранили.

Ранее сообщалось об инциденте, в ходе которого мужчина ударил сотрудника безопасности московского метро бутылкой по голове.