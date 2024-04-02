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Политолог объяснил, как Иран может ответить на удар по консульству в Сирии

Политолог Ибрагимов: между Ираном и Израилем может начаться полноценная война

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Firas Makdesi/Reuters

Политолог, преподаватель кафедры международных экономических отношений РУДН Фархад Ибрагимов в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал удар со стороны Израиля по консульству Ирана в Сирии. Он допустил, что Тегеран может в ответ атаковать то или иное израильское диппредставительство. Однако, по мнению эксперта, это может привести к полномасштабной войне.

«Все-таки, будем честны, так или иначе обе стороны завуалированно общались друг с другом, для того чтобы не допустить эскалации. Сейчас об этом речи близко быть не может. И никто в мире, к сожалению, сегодня не сможет их остановить», — сказал Ибрагимов.

Он добавил, что Иран может пойти и другим путем, используя свои прокси-силы. По его словам, это могут быть «Хезболла» или хуситы в Йемене.

Вечером 1 апреля израильские ВВС нанесли удар по консульству Ирана в Дамаске. Атаку осудили Катар и Россия. Армия обороны Израиля официально не прокомментировала произошедшее. При этом представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что в этом здании находилось не консульство, а военный объект иранских сил «Кудс», замаскированный под диппредставительство. Израильские чиновники подтвердили The New York Times, что нападение совершил Израиль.

Позднее постоянное представительство Ирана осудило атаку на консульство в Дамаске в обращении к генеральному секретарю ООН (Организации Объединенных Наций) Антониу Гутерришу.

Ранее в Пакистане призвали ООН «препятствовать авантюризму» Израиля.

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