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Мадуро назвал Россию примером в экономике

Президент Мадуро назвал Россию примером экономического развития под санкциями

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РИА «Новости»

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро выразил восхищение Россией как примером успешного развития, отметив, что, несмотря на наличие множества санкций, страна занимает пятое место среди мировых экономик и стремится подняться на четвертое. Об этом пишет РИА Новости.

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 31 марта 2025 года разработать меры для включения России в список четырех крупнейших экономик мира, этот пункт есть в списке задач, опубликованных на официальном сайте Кремля.

«Это вдохновляющий пример. Президент Путин заявил о намерении сделать Россию четвертой экономикой мира по объему ВВП. Это будет достигнуто в условиях ограничений. Мы стремимся вперед, и я подчеркиваю — независимо от лицензий, санкций или других препятствий, мы продолжим наш путь к росту, процветанию и улучшению», — подчеркнул политик в ходе своего выступления в программе «С Мадуро +».

Президент Венесуэлы также анонсировал свой визит в Россию в ближайшее время. Он также заявил, что ему очень больно от произошедшего теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал Милея «сумасшедшим бандитом, укравшим самолет».

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