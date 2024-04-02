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Патрушев рассказал, что США нужно от Украины

Патрушев: США нужна хотя бы часть Украины как антироссийской территории

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Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Задача демилитаризации Украины остается актуальной, так как США и НАТО фактически участвуют в конфликте. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью Aif.ru.

По его словам, Запад видит Украину в качестве подконтрольной антироссийской территории.

«В планы США и НАТО входит сохранение Украины или хотя бы ее части в качестве всецело подконтрольной им антироссийской территории, полностью заточенной на обслуживание интересов Североатлантического блока», — рассказал Патрушев.

Секретарь уточнил, что Североатлантический альянс де-факто является стороной украинского конфликта. По словам Патрушева, поэтому задачи по демилитаризации Украины остаются до сих пор актуальными.

До этого член палаты представителей США от Республиканской партии Томас Масси призвал Соединенные Штаты покинуть НАТО.

Накануне телеканал CNN сообщил со ссылкой на представителя американского Госдепартамента, что штат Гавайи, на территории которого находится крупнейшая база Тихоокеанского флота США Перл-Харбор, не подпадает под статью НАТО о коллективной обороне. Это означает, что в случае нападения на Гавайи эта статья не будет задействована.

Ранее стало известно, когда завершится военная интеграция Швеции в НАТО.

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