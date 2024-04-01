Путин поручил пересмотреть правила оказания соцподдержки участникам СВО

Президент России Владимир Путин предложил правительству не учитывать материальную помощь для участников спецоперации на Украине при предоставлении мер социальной поддержки. Об этом сказано в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.

«Правительству РФ: <…> представить обобщенную информацию о льготах, предоставляемых гражданам, принимающим <…> участие в специальной военной операции», — отметили в документе.

В нем уточнили, что изменения предполагают, что суммы единовременной материальной помощи бойцам спецоперации не учитываются при принятии решений «о предоставлении мер социальной поддержки».

Срок исполнения поручения — 27 апреля. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

До этого президент предложил Народному фронту (ОНФ) учредить памятный нагрудный знак для волонтеров, оказывающих помощь участникам специальной военной операции и их семьям.

Ранее Путин поручил помочь бойцам СВО в рамках социальной газификации.