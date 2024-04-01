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Путин поручил пересмотреть правила оказания соцподдержки участникам СВО

Путин предложил не учитывать единовременные выплаты участникам СВО при поддержке

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Владимир Гердо/РИА Новости

Президент России Владимир Путин предложил правительству не учитывать материальную помощь для участников спецоперации на Украине при предоставлении мер социальной поддержки. Об этом сказано в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.

«Правительству РФ: <…> представить обобщенную информацию о льготах, предоставляемых гражданам, принимающим <…> участие в специальной военной операции», — отметили в документе.

В нем уточнили, что изменения предполагают, что суммы единовременной материальной помощи бойцам спецоперации не учитываются при принятии решений «о предоставлении мер социальной поддержки».

Срок исполнения поручения — 27 апреля. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

До этого президент предложил Народному фронту (ОНФ) учредить памятный нагрудный знак для волонтеров, оказывающих помощь участникам специальной военной операции и их семьям.

Ранее Путин поручил помочь бойцам СВО в рамках социальной газификации.

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