Эрдоган заявил, что частые выборы измотали турков

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что частые выборные кампании измотали правительство и граждан страны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Прежде всего, мы недавно провели парламентские и президентские выборы, а теперь у нас проходят выборы в местные органы власти. Действительно, эти выборы за такой короткий промежуток времени подряд измотали нашу нацию. Они также утомили нас», — сказал Эрдоган.

Он также выразил надежду, что «выборы будут способствовать началу нового периода в Турции».

До этого сообщалось, что Центр по борьбе с дезинформацией при администрации турецкого президента призвал граждан не поддаваться манипуляциям, направленным на аннулирование голосов за счет ненадлежащего заполнения бюллетеней.

В Турции началось голосование на муниципальных выборах. Отмечается, что голосование на выборах в местные органы власти началось с юго-востока страны, где избирательные участки открылись на час раньше — в 7:00 по местному времени (совпадает с мск). На основной части страны выборы стартовали в 8:00 и завершатся в 17:00.

Ранее в Кремле прокомментировали вероятный визит Путина в Турцию после выборов.