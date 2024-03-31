Байден предложил Трампу сыграть в гольф

Глава Белого дома Джо Байден предложил экс-президенту Дональду Трампу сразиться в гольф. Об этом американский лидер написал он в социальной сети Х.

«Дональд, мое предложение сыграть в гольф все еще в силе», — отметил он.

Байден, которому 81 год, пообещал, что даст 77-летнему Трампу фору. Он предложил списать три удара при условии, если его противник на поле для гольфа будет сам «носить свою сумку». По словам главы американской администрации, он впервые пригласил

Трампа помериться силами в спортивной игре в 2016 году.

Накануне штаб Трампа потребовал от Байдена извинений за день трансгендеров на Пасху.

До этого Байден заявил о переломном моменте для США. По его мнению, американская демократия поставлена на карту. Байден счел, что сейчас можно выбрать политический курс страны на следующие десятилетия.

Ранее кандидат в президенты США заявил о намерении предотвратить третью мировую войну.