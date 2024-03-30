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В Турции назвали возможного преемника Эрдогана

WSJ: преемником Эрдогана может стать совладелец производителя дронов Bayraktar

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Michael Varaklas/AP

Председатель совета директоров и совладелец производителя беспилотников Bayraktar Сельчук Байрактар может стать преемником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Байрактар является мужем дочери турецкого президента, а также он один из самых популярных общественных деятелей страны.

«Он является достойным и хорошо зарекомендовавшим себя зятем Эрдогана. Я думаю, что «идеальный шторм» указывает на Байрактара», — сказал Кадеркан.

До этого сообщалось, что зять Эрдоган Сельчук Байрактар в соцсети X обвинил председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в лукавстве. Байрактар перепостил публикацию портала Clash Report с комментариями еврокомиссара по поводу конфликта на Украине и на Ближнем Востоке.

В его сообщении указывается, что фон дер Ляйен называла военными преступлениями российские удары по объектам инфраструктуры Украины, подразумевая то, что мужчины, женщины и дети останутся без воды и электричества с приближением зимы. Однако в то же время глава Европейской комиссии отметила, что Израиль имеет право защищаться. В свою очередь израильская сторона перекрыла водоснабжение, энергоснабжение и топливные поставки в сектор Газа, нанося тем самым сокрушительные удары по территории анклава.

Ранее в Турции испытали новый Bayraktar.

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