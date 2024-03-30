Захарова прокомментировала заявление Зеленского по переговорам

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова украинского лидера Владимира Зеленского о переговорах с Россией, заявила, что у президента Украины «выборы или не выборы» в скором времени, вот он и нервничает. Своим мнением Захарова поделилась в беседе с РИА Новости.

«Нервничает. У него выборы на носу. Или на носу не выборы?» — сказала Захарова.

До этого Зеленский допустил переговоры с Россией без возврата Киева к границам 1991 года.

Украинские власти ранее не раз высказывались о намерении вернуть все территории, которые заняла Россия. В 2014 году Россия присоединила Крым, а осенью 2022 года в состав России вошли ЛДНР, Запорожская и Херсонская области.

Кроме того, постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что Зеленский, отменив выборы, перестанет быть легитимным президентом, а России не с кем будет проводить гипотетические мирные переговоры. Кроме того, он назвал цель Москвы по демилитаризации Украины выполненной, так как ВСУ давно «выживают» не за счет собственных вооружений, а арсенала НАТО. О чем еще говорил постпред в ходе Совбеза ООН — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что Зеленский скоро окончательно потеряет поддержку элит и общества.