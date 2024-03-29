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Рогов: Зеленский скоро окончательно потеряет поддержку элит и общества

Политик Рогов: Зеленский скоро станет нелегитимным президентом

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский скоро окончательно потеряет поддержку элит и общества. Такое мнение в эфире «Радио 1» высказал глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. Он напомнил, что уровень легитимности нынешнего украинского лидера снизится после несостоявшихся выборов.

Также Рогов высказался об отношении украинского общества к экс-главкому Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерию Залужному, которого Зеленский отправил послом в Великобританию, устранив тем самым политического конкурента.

«Естественно, британцы в более широком смысле «раскладывают яйца в несколько корзин» и всегда контролируют не только действующую власть, но и оппозицию к ней. Это во-первых. А во-вторых, надо понимать, что люди не столько за Залужного, сколько против Зеленского», — сказал Рогов.

Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя до этого заявил, что Зеленский, отменив выборы, перестанет быть легитимным президентом, а России не с кем будет проводить гипотетические мирные переговоры. Кроме того, он назвал цель Москвы по демилитаризации Украины выполненной, так как ВСУ давно «выживают» не за счет собственных вооружений, а арсенала НАТО. О чем еще говорил постпред в ходе Совбеза ООН — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лавров прокомментировал легитимность Зеленского.

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