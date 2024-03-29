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СПЧ представит предложения по репатриации граждан РФ из недружественных стран

Фадеев: СПЧ сделает предложения по репатриации россиян из недружественных стран

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев провел расширенное заседание постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека. Об этом сообщает Telegram-канал СПЧ.

«По итогам заседания будет создана рабочая группа, которая подготовит предложения по репатриации (россиян из недружественных стран. — «Газета.Ru») и передаст их в правительство», — говорится в сообщении.

Фадеев отметил, что возвращающиеся в РФ репатрианты сталкиваются с рядом трудностей, приезжая на родину. Среди них — невозможность оформить ОМС и другие государственные услуги.

«У большинства в России нет близких и жилья, и они не могут оформить регистрацию», — отметил он.

В феврале сообщалось, что правительство России упростило условия участия в госпрограмме добровольного переселения соотечественников для репатриантов. Отмечалось, что соотечественникам, проживающим за рубежом, станет проще присоединиться к государственной программе содействия добровольному переселению в Россию.

Ранее в России предложили создать институт репатриации.

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