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В Совфеде заявили, что Договор об обычных вооруженных силах в Европе утратил смысл

Сенатор Климов заявил, что Договор о вооруженных силах в Европе потерял смысл

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов заявил, что Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) потерял смысл, поэтому его страны-участники принимают решение о выходе. Так в беседе с «Лентой.Ru» он объяснил решение Польши приостановить соответствующее соглашение.

«Договор утратил свой смысл, все это понимают, и каждый выходит из него, когда считает нужным», — сказал Климов.

В то же время он исключил вероятность появления альтернативного договора в ближайшее время из-за сложившейся международной обстановки.

По словам парламентария, соглашения заключаются в моменты, когда ситуация стабильна и предсказуема, а дипломатические каналы стабильно функционируют.

До этого президент Польши Анджей Дуда подписал закон о приостановке действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Приостановление действия договора приведет к тому, что Варшава останется формальной стороной соглашения, но не будет выполнять его положения.

Соглашение ДОВСЕ было подписано в Париже в 1990 году. В 2007 году Москва объявила о моратории на исполнение условий соглашения, поскольку его не ратифицировали страны НАТО. В 2015-м Россия завершила процесс приостановки своего участия в ДОВСЕ, но формально продолжала оставаться в нем.

Ранее Молдавия приостановила Договор об обычных вооруженных силах в Европе.

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