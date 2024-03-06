Молдавия приостановила Договор об обычных вооруженных силах в Европе

Правительство Молдавии одобрило приостановку действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Проект отправят на утверждение в парламент, а затем его должен одобрить глава государства Майя Санду, пишет Telegram-канал «Sputnik Молдова».

Как заявил госсекретарь министерства обороны республики Валерий Мижа, такое решение связано с коренным изменением обстоятельств на международной арене, произошедшим со времен заключения договора в Париже в 1990 году.

Он уточнил, что Молдавия приостанавливает действие договора с возможностью возвращения к его реализации позднее.

До этого президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Позднее МИД РФ объявил, что Россия окончательно выйдет из ДОВСЕ. 7 ноября 2023 года была окончательно завершена процедура выхода Российской Федерации из Договора об обычных вооруженных силах в Европе.

Соглашение ДОВСЕ было подписано в Париже в 1990 году. В 2007 году Москва объявила о моратории на исполнение условий соглашения, поскольку его не ратифицировали страны НАТО. В 2015-м Россия завершила процесс приостановки своего участия в ДОВСЕ, но формально продолжала оставаться в нем.

Ранее Лавров заявил, что Молдавию готовят в преемницы Украины.