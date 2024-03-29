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Экс-сотрудник СБУ сравнил действия террористов в «Крокусе» с ДРГ Украины

Экс-сотрудник СБУ Прозоров: террористы в «Крокусе» действовали как ДРГ Украины

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил, что террористы в «Крокус Сити Холле» действовали как диверсионно-разведывательные группы Украины (ДРГ). Об этом он сообщил на пресс-конференции, слова Прозорова приводит ТАСС.

«Если вы обратите внимание на действия террористов, то профессионалы вам четко скажут, что это больше похоже на спецоперацию «Налет» <...> в подразделениях спецназа», — подчеркнул он, добавив, что направление, куда ехали террористы после совершения преступления, не оставляет никаких сомнений в причастности Киева к трагедии в Подмосковье.

По его мнению, произошедшее в «Крокусе» совершенно не похоже на действия исламских боевиков.

29 марта двух обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» доставили в квартиру в Подмосковье, которую они снимали перед нападением на концертный зал.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. По версии следствия, перед выступлением группы «Пикник» четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки.

Ранее сообщалось, что девять человек задержаны в Таджикистане по делу о теракте в «Крокусе».

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